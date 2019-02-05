На один з іспанських пляжів викинувся кит. Захисники природи припускають, що ссавець уже був хворий, тому врятувати його не вдалося. Для свого виду кит був замалий - "лише" 17 метрів завдовжки та 30 тонн завважки - очевидно, страждав від недоїдання.

"Кит був надто слабкий і під час нещодавнього сильного шторму не зміг упоратися з потужними течіями, тому, на жаль, опинився зрештою тут - на березі", - говорить Джон Арістейн, представник Баскського центру морських досліджень.