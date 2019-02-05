В Киеве автомобиль сгорел дотла (фото) [ Редактировать ]
В ночь на 5 февраля в Киеве по адресу улица Регенераторная, 4 произошел пожар. Горел автомобиль BMW на парковке территории ЖК "Комфорт Таун", сообщает "Информатор".
Вызов на линию 101 поступил около 02:08. По прибытию на место пожарные сразу же приступили к ликвидации пожара. Однако BMW уже был полностью объят огнем.
Уже в 02:26 пожар локализовали, а в 02:32 ликвидировали. Предварительно, машина начала гореть с задней части. Что стало причиной возгорания - установит следствие. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работали две единицы техники спасателей, а также дежурили медики и полиция.
Ранее в Ривне вспыхнул пожар в ресторане.
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