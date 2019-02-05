Кабинет министров Украины утвердил календарь выходных дней на пасхальные праздники в 2019 году. Об этом говорится в документе, опубликованном на "Урядовом портале".

Сразу пять выходных дней ожидается на Пасху 2019. Это станет возможным благодаря тому, что в этом году поздняя Пасха, которая по календарю практически совпадает с Днем труда 1 мая. В документе рекомендуется всем работодателям предоставить своим работникам пять выходных дней на Пасху и перенести рабочие дни.

30 апреля рекомендуется перенести на субботу, 11 мая. Таким образом украинцы смогут отдыхать с 27 апреля по 1 мая включительно. Такой график предлагают применить для рационального использования рабочего времени, так как на Пасху получается три выходных дня, суббота, 27 апреля, воскресенье, 28 апреля и автоматически понедельник, 30 апреля.

Ранее стало известно, сколько будут отдыхать украинцы в феврале.