Выходные на Пасху: сколько будут отдыхать украинцы [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины утвердил календарь выходных дней на пасхальные праздники в 2019 году. Об этом говорится в документе, опубликованном на "Урядовом портале".
Сразу пять выходных дней ожидается на Пасху 2019. Это станет возможным благодаря тому, что в этом году поздняя Пасха, которая по календарю практически совпадает с Днем труда 1 мая. В документе рекомендуется всем работодателям предоставить своим работникам пять выходных дней на Пасху и перенести рабочие дни.
30 апреля рекомендуется перенести на субботу, 11 мая. Таким образом украинцы смогут отдыхать с 27 апреля по 1 мая включительно. Такой график предлагают применить для рационального использования рабочего времени, так как на Пасху получается три выходных дня, суббота, 27 апреля, воскресенье, 28 апреля и автоматически понедельник, 30 апреля.
Ранее стало известно, сколько будут отдыхать украинцы в феврале.
по теме
Приметы на 5 февраля: что категорически нельзя делать
5 февраля православная церковь отмечает память священномученика Климента и мученика Агафангела
Приметы на 4 февраля: что категорически нельзя делать в Тимофеев день
4 февраля почитают святого апостола Тимофея
Приметы на 3 февраля: что категорически нельзя делать в Максимов день
3 февраля - день памяти преподобного Максима Грека
Православные праздники в феврале 2019 года
Чтобы каждый день не задаваться вопросом, какой сегодня праздник, изучите этот вопрос заранее
Великий пост 2019: когда начинается
Уже в январе многие верующие задаются вопросом, когда наступит Великий пост