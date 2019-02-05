Виктория Березкина, дочь народного депутата Украины Станислава Березкина, забрала в Национальном антикоррупционном бюро Украины подозрение о совершении преступления. Об этом говорится в сообщении на ФБ-странице Виктории Березкиной.

"Встретилась со следователем. Мне вручили подозрение. Если коротко, то нас обвиняют в том, что мы развивали экономику, открывали производства, создавали рабочие места", - сообщила Виктория Березкина.

Напомним, детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры ведут уголовное производство относительно нарушений при получении "Креатив групп" кредитов в банковских учреждениях в 2014 году. В рамках производства в октябре 2018 года были задержаны и в последствии выпущены под залог 10 человек, бывших и действующих сотрудников "Креатив Групп" и "Ощадбанк". В последствии основные ограничительные меры относительно задержанных были отменены.

Ранее в интервью "Українським Новинам" Максим Березкин заявил, что уголовное преследование направлено на реализацию схемы по продаже залогового имущества группы "Креатив" в интересах третьих лиц.

Виктория Березкина обратила внимание на корректную работу следователя по своему делу. "Детектив ведет себя корректно, но видно работает система. А система заточена на обвинение и PR. Занимаешься бизнесом – значит что-то уже не так. Придется побороться за правду", - написала Виктория Березкина в ФБ.

Игорь Глушко, адвокат Виктории Березкиной, так прокомментировал результаты встречи своей подзащитной со следователем: "Виктория Березкина невиновна, как и вся ее семья. К сожалению, сугубо хозяйственный спор приобрел общественный резонанс. В последние месяцы следствие сопровождается нечистоплотными пиар-методами, которые искажают действительность. Намеренно формируется заведомо негативное общественное мнение по отношению к Березкиным. В частности, СМИ не раз цитировали анонимные источники в органах следствия о том, что моей подзащитной вручено подозрение и что она скрывается. Это не соответствует действительности. Мы используем все юридические инструменты, чтобы доказать невиновность нашей подзащитной".