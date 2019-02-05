Гендиректору завода "Маяк" сообщили о подозрении за невыплату заработной платы работникам на сумму более 11 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.



"Киевской местной прокуратурой №5 сообщено о подозрении председателю правления-генеральному директору ОАО" Завод "Маяк" в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.175 УК Украины (безосновательная невыплата заработной платы гражданам более чем на месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия)", - говорится в сообщении.



Досудебное расследование установило, что с декабря 2017 по сентябрь 2018 года руководитель завода не выплачивал заработную плату 380 работникам предприятия, в результате чего возникла задолженность на сумму 11 млн 200 тыс. грн.В то же время, несмотря на задолженность перед рабочими и при наличии средств на счетах глава предприятия осуществлял другие платежи, растрачивал средства на хозяйственные нужды и даже оказывал финансовую помощь сторонним субъектам хозяйственной деятельности. Сейчас решается вопрос об избрании руководителю предприятия пресечения.

Ранее сыну мэра сообщили о подозрении в избиении.