Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.



Решение было принято 5 февраля в качестве обеспечительной меры по иску народного депутата Игоря Мосийчука.

Он подал суд с требованием установить отсутствие у Супрун полномочий, "поскольку ее назначение на указанную должность в установленном порядке компетентным органом осуществлено не было". Супрун с 27 июля 2016 года исполняет обязанности министра здравоохранения Украины. Министры назначаются на должность Верховной Радой.



Постановление Окружного админсуда Киева вступает в силу с момента подписания судьей. Оно может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 15 дней.

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