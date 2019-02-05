Ульяне Супрун запретили исполнять обязанности министра здравоохранения [ Редактировать ]
Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.
Решение было принято 5 февраля в качестве обеспечительной меры по иску народного депутата Игоря Мосийчука.
Он подал суд с требованием установить отсутствие у Супрун полномочий, "поскольку ее назначение на указанную должность в установленном порядке компетентным органом осуществлено не было". Супрун с 27 июля 2016 года исполняет обязанности министра здравоохранения Украины. Министры назначаются на должность Верховной Радой.
Постановление Окружного админсуда Киева вступает в силу с момента подписания судьей. Оно может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 15 дней.
Ранее Ульяна Супрун рассказала, чем можно заменить спорт.
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