Два легковых автомобиля столкнулись между городами Марьинка и Курахово в Донецкой области, в результате ДТП один автомобиль загорелся. В результате аварии пять человек погибли. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Так, сигнал о ДТП поступил спасателям сегодня в 11:05.

"На месте происшествия спасатели выяснили, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, один из которых загорелся. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара. В результате происшествия погибли 5 человек, еще 3 пострадали (в автомобиле Daewoo Lanos - 4 погибших, в автомобиле CHEVROLET Lacetti - 1 погибший и 3 пострадавших). пострадавшие были госпитализированы в Кураховской городской больницы", - говорится в сообщении.

Возгорание автомобиля локализовали в 11:20, а ликвидировали - 11:27.

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