Война на Донбассе: террористы обстреляли патруль ОБСЕ [ Редактировать ]
В районе Золотого Луганской области патруль СММ ОБСЕ попал под обстрел, сообщили в пресс-службе ООС в Facebook.
В заявлении штаба говорится, что 4 февраля пятеро сотрудников миссии ОБСЕ на двух бронированных автомобилях находились вблизи блокпоста ВСУ примерно в 300 метрах к северу от участка разведения сил и средств в районе Золотого. В промежуток между 10:25 и 10:30 они услышали пять взрывов на расстоянии около 2-3 км. В 10:30, когда наблюдатели сели в автомобили, они услышали еще три взрыва в непосредственной близости - около 70-100 метров. Взрывы сопровождались пламенем, дымом.
В результате патруль переместился примерно на 5 километров к восточной окраине Золотого-2 (Карбонит, на запад от Луганска). В произошедшем обвинили террористов. В СЦКК отметили, что между 10:40 и 10:50 наблюдатели зафиксировали, что количество нарушений режима прекращения огня росло. Патруль был вынужден покинуть этот район.
Ранее мы сообщали, что боевики понесли серьезные потери на Донбассе.
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