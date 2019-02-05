ВНО-2019: что нужно знать абитуриентам [ Редактировать ]
Во вторник, 5 февраля, в Украине стартовала регистрация на прохождения внешнего независимого оценивания, которая будет открыта до 25 марта. Для участия в ВНО нужно собрать стандартный пакет документов, сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОЯО).
Чтобы принять участие в оценивании нужно сформировать регистрационную карточку. Сделать это можно онлайн, с помощью специального сервиса под названием "Зарегистрироваться", который размещен на сайте УЦОЯО.
Выберите правильную категорию и следуя инструкциями подготовьте комплект регистрационных документов, которые подскажет сервис.
После этого их нужно подать ответственному за регистрацию в заведение образования, где вы хотите проходить оценивание (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования). Выпускники прошлых лет отправляют документы в региональный центр оценивания качества образования (желательно заказным письмом) на адрес, указанный в контрольно-информационном письме.
Если абитуриент все сделает правильно, то ему вручат сертификат, который отправят в индивидуальном конверте вместе с информационным бюллетенем. После получения сертификата можно внести изменения в введенных ранее данных.
Лица, которые по уважительным причинам не имеют возможности принять участие в основной сессии ВНО, будут иметь возможность зарегистрироваться на дополнительную сессию, которая состоится с 26 июня по 12 июля. Для этого нужно предоставить документ, подтверждающий причину, которая не дала принять участие в основной сессии.
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