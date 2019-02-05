Во вторник, 5 февраля, Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления, который предусматривает назначение именных стипендий для молодых ученых - докторов наук.

Документ предусматривает, что возраст ученых на весь период получения стипендии не может превышать 40 лет.

"Учредить 30 именных стипендий Верховной рады Украины для молодых ученых - докторов наук с ежемесячной выплатой каждой в размере пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января года получения стипендии", - говорится в тексте постановления.

Отмечается, что именные стипендии ВР для молодых ученых - докторов наук будут назначаться ежегодно сроком на один год. На них могут претендовать украинские ученые, которые обогатили науку выдающимися достижениями, проводят важные фундаментальные и/или прикладные научные исследования, а также могут выполнять в Украине актуальную научную (научно-техническую) работу.

Народные депутаты поручили Кабинету министров Украины ежегодно при разработке проекта закона о государственном бюджете Украины на соответствующий год предусматривать бюджетные назначения Аппарата ВР, необходимые для выплаты именных стипендий парламента для молодых ученых - докторов наук и вручение соответствующих дипломов.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

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