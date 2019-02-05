Печерский райсуд Киева зарегистрировал 13 дел о коррупционных правонарушениях главы бюджетного комитета ВР Андрея Павелко и уже назначил состав судей по каждому из них.

Об этом сообщает "Наш Киев", отмечая:

Количество дел - 13 - соответствует озвученному СМИ количеству протоколов, направленных в суд НАПК 1 февраля 2019 года - как и дата поступления дел в суд - 4 февраля.

Как сообщалось, ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции передало в суд 13 протоколов, доказывающих совершение главой бюджетного комитета ВР Андреем Павелко ряда коррупционных правонарушений. Сообщалось, что НАПК установило 12 случаев совершения Павелко действий в условиях реального конфликта интересов - как главы бюджетного комитета и нардепа при выделении из Госбюджета 640 млн гривен на лоббированное им строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах в 2017/18 гг.

Так, подчеркивая явственное противоречие между личным интересом Павелко как президента Федерации футбола Украины и его полномочиями главы бюджетного комитета ВР и нардепа, НАПК акцентирует: это прямо повлияло на принятие им решения о выделении этих средств. Кроме того, НАПК обвиняет Павелко также в незаконном вхождении в состав совета директоров прибыльной компании UEFA Events SA - в противоречии с законодательством, строго запрещающему народным депутатам каким-либо образом руководить бизнесом.