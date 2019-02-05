В Хмельницком на территории одной из школ на двух учеников напал вооруженный неизвестный. Злоумышленник, угрожая ножом, отобрал у школьников мобильные телефоны, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

В этот момент на месте инцидента оказался учитель физкультуры, не колеблясь бросился на помощь и смог задержать вора.

"Мимо школы проходил учитель физкультуры, 35-летний местный житель. Став свидетелем преступления, мужчина не растерялся, догнал и задержал преступника, после чего вызвал полицию", - говорится в сообщении.

Задержанным оказался 28-летний ранее судимый за незаконное завладение транспортными средствами хмельничанин. У нападавшего правоохранители изъяли нож, которым он угрожал детям, и два похищенных телефона "Lenovo".

Против злоумышленника открыли уголовное производство по статье разбой. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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