Учитель спас школьников от вооруженного преступника [ Редактировать ]
В Хмельницком на территории одной из школ на двух учеников напал вооруженный неизвестный. Злоумышленник, угрожая ножом, отобрал у школьников мобильные телефоны, сообщает пресс-служба областного управления полиции.
В этот момент на месте инцидента оказался учитель физкультуры, не колеблясь бросился на помощь и смог задержать вора.
"Мимо школы проходил учитель физкультуры, 35-летний местный житель. Став свидетелем преступления, мужчина не растерялся, догнал и задержал преступника, после чего вызвал полицию", - говорится в сообщении.
Задержанным оказался 28-летний ранее судимый за незаконное завладение транспортными средствами хмельничанин. У нападавшего правоохранители изъяли нож, которым он угрожал детям, и два похищенных телефона "Lenovo".
Против злоумышленника открыли уголовное производство по статье разбой. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
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