Во вторник, 5 февраля, президент Украины Петр Порошенко заявляет, что у отстраненной судом от должности и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун есть гражданство Украины, предоставленное его указом. Об этом он сказал на приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Хочу подчеркнуть и напомнить, что вопрос гражданства относится к исключительной компетенции президента Украины. У меня недавно была встреча с госпожой Уляной и подчеркиваю: госпожа Уляна является гражданкой Украины в соответствии с указом, который подписал президент Украины Петр Порошенко о предоставлении ей украинского гражданства. Точка", - сказал Порошенко

Он также заверил Супрун в поддержке.

Я хотел бы выразить свою позицию как президента относительно сегодняшнего судебного решения. Хочу подчеркнуть, что я как президент комментировать решение суда по закону не имею права. Хочу подчеркнуть, что госпожа Супрун имеет полную поддержку президента Украины.

Ранее мы сообщали о том, что Ульяну Супрун отстранили от должности и.о. министра здравоохранения