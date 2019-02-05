Отстранение Супрун: Порошенко сделал заявление [ Редактировать ]
Во вторник, 5 февраля, президент Украины Петр Порошенко заявляет, что у отстраненной судом от должности и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун есть гражданство Украины, предоставленное его указом. Об этом он сказал на приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Хочу подчеркнуть и напомнить, что вопрос гражданства относится к исключительной компетенции президента Украины. У меня недавно была встреча с госпожой Уляной и подчеркиваю: госпожа Уляна является гражданкой Украины в соответствии с указом, который подписал президент Украины Петр Порошенко о предоставлении ей украинского гражданства. Точка", - сказал Порошенко
Он также заверил Супрун в поддержке.
Я хотел бы выразить свою позицию как президента относительно сегодняшнего судебного решения. Хочу подчеркнуть, что я как президент комментировать решение суда по закону не имею права. Хочу подчеркнуть, что госпожа Супрун имеет полную поддержку президента Украины.
Ранее мы сообщали о том, что Ульяну Супрун отстранили от должности и.о. министра здравоохранения
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