Украинская певица Ани Лорак поделилась новым видео на своей странице в Instagram. На коротком ролики артистка показала, как проходит подготовка к туру.

"Подготовка к туру полным ходом! Мы готовы! А вы?", - подписала видео артистка.

Подписчики активно комментируют ролик и признаются, что восхищены спортивной подготовкой Лорак.

Ранее российский певец признался Ани Лорак в любви.