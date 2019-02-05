Ани Лорак шокировала растяжкой (видео) [ Редактировать ]
Фото: Instagram
Украинская певица Ани Лорак поделилась новым видео на своей странице в Instagram. На коротком ролики артистка показала, как проходит подготовка к туру.
"Подготовка к туру полным ходом! Мы готовы! А вы?", - подписала видео артистка.
Подписчики активно комментируют ролик и признаются, что восхищены спортивной подготовкой Лорак.
Ранее российский певец признался Ани Лорак в любви.
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