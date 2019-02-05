Польща скоротила експорт яловичини, а ціни на м'ясо корів - різко впали. Це наслідки, так званого, "м'ясного скандалу". Польські журналісти на приховану камеру зафіксували порушення санітарних норм на одній із фабрик країни. Там забивали хвору худобу, а яловичину продавали в Польщі та експортували до інших країн ЄС. Тетяна Логунова продовжить.

Про скорочення експорту яловичини повідомив голова асоціації виробників м'яса Польщі. Втім, які саме країни обмежили закупівлі, чиновник не уточнив. Як і не назвав розмір збитків, що їх уже зазнала галузь.

"Від імпорту поки що не відмовилася жодна країна, але багато держав скорочують його обсяги. Шляхом зменшення або скасування замовлень. Є і спроби домовитися про кращу ціну", - говорить Вітольд Хоїнський, голова асоціації польських м'ясовиробників.

Так званий, "м'ясний скандал" спалахнув у Польщі наприкінці минулого тижня. Журналісти, які кілька тижнів під прикриттям працювали на бійні у Мазовецькому воєводстві, відзняли і продемонстурвали шокуючі кадри. Вночі, аби уникнути ветеринарного контролю, там забивали хворих корів, які ледве стояли на ногах.

"Найдорожче, що ми втратили, - це імідж, над створенням якого працювали багато років. Цей скандал завдав шкоди нашій репутації", - говорить Вітольд Хоїнський, голова асоціації польських м'ясовиробників.

За різними оцінками, зі скандальної бійні у продаж могло потрапити до 9 тонн неякісної яловичини. Третину - експортували до країн ЄС.

Зараз у Польщі працюють інспектори Європейського Союзу. Контролери відвідують бійні та фабрики і перевіряють їх на предмет дотримання санітарних норм. Делегація працюватиме до кінця тижня, а потім представить свій звіт.

Тим часом, у Польщі, вперше за останні шість років, зафіксували випадок коров'ячого сказу. Ветеринарні служби країни повідомили Всесвітній організації охорони здоров'я тварин, що хвору корову вже вбили й утилізували.