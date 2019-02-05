М'ясний скандал: Польща скоротила експорт яловичини [ Редактировать ]
Польща скоротила експорт яловичини, а ціни на м'ясо корів - різко впали. Це наслідки, так званого, "м'ясного скандалу". Польські журналісти на приховану камеру зафіксували порушення санітарних норм на одній із фабрик країни. Там забивали хвору худобу, а яловичину продавали в Польщі та експортували до інших країн ЄС. Тетяна Логунова продовжить.
Про скорочення експорту яловичини повідомив голова асоціації виробників м'яса Польщі. Втім, які саме країни обмежили закупівлі, чиновник не уточнив. Як і не назвав розмір збитків, що їх уже зазнала галузь.
"Від імпорту поки що не відмовилася жодна країна, але багато держав скорочують його обсяги. Шляхом зменшення або скасування замовлень. Є і спроби домовитися про кращу ціну", - говорить Вітольд Хоїнський, голова асоціації польських м'ясовиробників.
Так званий, "м'ясний скандал" спалахнув у Польщі наприкінці минулого тижня. Журналісти, які кілька тижнів під прикриттям працювали на бійні у Мазовецькому воєводстві, відзняли і продемонстурвали шокуючі кадри. Вночі, аби уникнути ветеринарного контролю, там забивали хворих корів, які ледве стояли на ногах.
"Найдорожче, що ми втратили, - це імідж, над створенням якого працювали багато років. Цей скандал завдав шкоди нашій репутації", - говорить Вітольд Хоїнський, голова асоціації польських м'ясовиробників.
За різними оцінками, зі скандальної бійні у продаж могло потрапити до 9 тонн неякісної яловичини. Третину - експортували до країн ЄС.
Зараз у Польщі працюють інспектори Європейського Союзу. Контролери відвідують бійні та фабрики і перевіряють їх на предмет дотримання санітарних норм. Делегація працюватиме до кінця тижня, а потім представить свій звіт.
Тим часом, у Польщі, вперше за останні шість років, зафіксували випадок коров'ячого сказу. Ветеринарні служби країни повідомили Всесвітній організації охорони здоров'я тварин, що хвору корову вже вбили й утилізували.
по теме
Інспектори Єврокомісії перевірять скотобійні Польщі
Скандал спалахнув після розслідування польських журналістів. На приховану камеру їм вдалося відзняти забій худоби на одній із фабрик у Мазовецькому воєводстві. І довести - там грубо порушували всі санітарні норми
Польща постачала до ЄС м'ясо хворих корів
Журналісти під прикриттям влаштувалися на скотобійню і з'ясували: її працівники забивали хворих корів уночі, коли не бачать представники ветеринарної інспекції
Поляків годували м'ясом хворих корів
М'ясний скандал у Польщі. Місцеві журналісти з'ясували, що на одній з боєнь - переробляли мертвих і хворих корів. Потім м'ясо реалізовували в торговельній мережі
У Польщі хворих корів забивали для продажу м'яса
М'ясний скандал у Польщі. Тамтешні журналісти з'ясували, що на одній з боєнь переробляли мертвих і хворих корів. Далі неякісні продукти реалізовували в торговельній мережі
Конфлікт навколо одеського санаторію "Лермонтовський": у Комітеті з питань соцполітики провели екстрене засідання
У Комітеті Верховної Ради з питань соцполітики провели екстрене засідання щодо конфлікту навколо одеського санаторію "Лермонтовський". До наради долучилися представники Міноборони та оздоровчого закладу. Що вирішили?