Європарламент позбавить фінансової допомоги країн, які прагнуть до ЄС [ Редактировать ]
Немає демократії - немає грошей. Європарламент пропонує позбавити фінансової допомоги країни, які прагнуть вступити до ЄС, але не дотримуються демократичних норм. Олена Абрамович розкаже більше.
Згортається демократія - згортатимуться і програми фінансової допомоги. Щоб проголосувати цю резолюцію, її авторам довелося добряче попрацювати. Адже до неї було подано аж 300 поправок. Понад сотня з них - від французького депутата-євроскептика Жан-Люка Шафхаузера. Документ передбачає не лише пильне стеження за поведінкою урядів, які отримують допомогу, а й чималу суму на такі потреби - майже 15 мільярдів євро. А ще - на покращення іміджу ЄС в країнах-сусідах.
"Оскільки є багато людей, які не знають, що Євросоюз надає найбільшу допомогу їхньому регіону, представники ЄС у цих країнах, і особливо самі реципієнти, мають покращити інформування про використання європейських фондів. Щоб громадяни знали, наскільки ЄС підтримує їхні країни", - заявив Арне Ліц, євродепутат від Німеччини.
Народ має знати, за чиї кошти втілені реформи. А якщо раптом в Брюсселі помітять їх згортання, відхід від демократії, нехтування верховенством закону чи правами людини - має бути спосіб швидко зупинити фінансування, -наполягають євродепутати.
"Програми Єврокомісії координують ці правила разом з Сервісом зовнішньої дії ЄС. Критерії політики розширення будуть базою, на основі якої буде надаватися фінансова допомога", - говорить Хосе Ігнасіо Санши-Нейра, євродепутат від Іспанії.
Затвердити цю пропозицію Європарламент має на сесії у Страсбурзі в березні. А щоб вона вступила в дію, нові правила повинна погодити також Рада ЄС.
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