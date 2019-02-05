Світ на порозі нової ядерної гонки озброєнь. Угода, яку уклали три десятиліття тому Москва й Вашингтон про ракети середньої і меншої дальності - тимчасово втратила чинність. Америка ще сподівається її відновити. Але в Росії договір фактично "поховали". Чим це загрожує? - дізнавався Дмитро Анопченко.

Коли у 87 Горбачов і Рейган тут, у Вашингтоні, підписали знаменитий Договір, два недавніх противники зобов'язалися знищити свої комплекси балістичних і крилатих ракет, - не виробляти і навіть не випробувати у майбутньому. Документ проіснував більше 30 років, але з цього тижня його дію призупинено.

У минулу п'ятницю Дональд Трамп повідомив - "Вашингтон починає вихід з Договору". Держсекретар Помпео озвучив дедлайн - мовляв, "документ буде остаточно розірваний, якщо Москва не повернеться до його виконання протягом шести місяців". Чому в зриві Договору звинувачують Кремль - в своїй статті, опублікованій в російських ЗМІ, пояснив американській посол в Москві, Джон Хантсман.

"Російська сторона у середині 2000 почала таємне розроблення забороненої договором ракети, провела льотні випробування. Сполучені Штати надали Москві значний обсяг інформації на підтвердження факту порушення угоди, зокрема, географічні координати та дати проведення випробувань. Однак Росія продовжує заперечувати, що здійснила неправомірні дії. І це є грубим порушенням, яке російське керівництво мало намір тримати у таємниці".

Хантсман називає і "останню можливість зберегти Договір" - знищити всі згадані в його заяві російські ракети. Але вже зараз зрозуміло - цим шансом ніхто не скористається. Міноборони Росії сьогодні оголосило - навпаки, займеться розробкою нових видів зброї. За найближчі два роки планує створити наземний варіант морського комплексу "Калібр" з крилатими ракетами, а ще - в ті ж терміни розробити гіперзвукові ракети великої дальності.

Вашингтон має намір витримати паузу півроку, - повідомили у Держдепі. Протягом яких буде дотримуватися Договору. Що буде, коли цей час спливе, - теж зрозуміло. Ще в 2017 Дональд Трамп підписав Директиву, що дозволяє дослідження і розроблення нових оборонних систем, Конгрес виділив на це 48 мільйонів доларів. Тому вже з осені Пентагон зможе відкрито переглянути свої "ракетні програми".

Світ зміниться, на нього чекає новий виток гонки озброєнь. І очевидно, інші домовленості щодо контролю за озброєннями, укладені ще в умовах біполярного світу, теж поступово будуть скасовані. І США, і Китай, і Росія удосконалюватимуть свою стратегічну зброю. Для того щоб коли-небудь знову укласти масштабний договір - але вже не тільки між Вашингтоном і Москвою, а з куди більшою кількістю учасників.