В Азербайджане произошло сильное землетрясение [ Редактировать ]
В Азербайджане произошло сильное землетрясение магнитудой в 4,9 балла. Об этом сообщают ресурсы, которые в онлайн-режиме отслеживают все землетрясения на Земле.
Эпицентр находился на глубине более 90 км. Пользователи соцсетей также массово сообщают о том, что почувствовали подземные толчки.
Жители Баку отметили, что их "слегка качнуло". На данный момент нет официальной информации от азербайджанских сейсмологов.
Недавно на границе Казахстана и Китая произошло сильное землетрясение.
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