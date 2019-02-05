В Азербайджане произошло сильное землетрясение магнитудой в 4,9 балла. Об этом сообщают ресурсы, которые в онлайн-режиме отслеживают все землетрясения на Земле.

Эпицентр находился на глубине более 90 км. Пользователи соцсетей также массово сообщают о том, что почувствовали подземные толчки.

Жители Баку отметили, что их "слегка качнуло". На данный момент нет официальной информации от азербайджанских сейсмологов.

Недавно на границе Казахстана и Китая произошло сильное землетрясение.