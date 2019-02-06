В Одессе СБУ задержала боевика [ Редактировать ]
В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика, которые присоединился к рядам оккупантов еще в августе 2015 года. Впоследствии мужчина вернулся на территорию Украины.
Среди оккупантов он был стрелком-зенитчиков и участвовал в боевых действиях против сил АТО, сообщает пресс-служба СБУ.
В мае 2016 года злоумышленник покинул ряды боевиков и вернулся в Одессу. В ведомстве отмечают, что в это время боевик занимался незаконным изготовлением оружия.
Суд Одессы избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас боевик активно сотрудничает со следствием и дает показания о преступлениях пророссийских террористов на временно оккупированной территории Донецкой области.
Ранее на Донбассе зверски убили двух украинских военных.
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