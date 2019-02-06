На улице Милютенко у автобуса №33 оторвалось днище и задняя часть оказалась на асфальте. Авария случилась после наезда на "лежачего полицейского", сообщает "Информатор".

Инцидент произошел во вторник, 5 февраля, около 23:00. По словам представителей "Киевпасстранса", автобус двигался по улице Милютенко в сторону улицы Академика Курчатова. После того, как общественный транспорт наехал на "лежачего полицейского" возле одного из пешеходных переходов, у него оторвалось днище. Из-за этой поломки задняя часть автобуса оказалась на асфальте.

На место прибыл автомобиль технической помощи для того, чтобы отбуксировать сломанную машину в депо. Там специалисты определят степень повреждений, которые получил автобус. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

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