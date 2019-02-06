За словами Папи, Мадуро йому листа вже написав

Ватикан може стати посередником у венесуельській кризі. Виступити миротворцем готовий Папа Римський Франциск. Про це він повідомив журналістів дорогою з Абу-Дабі до Рима.

Однак втручання Ватикану можливе лише за однієї умови: президент і лідер опозиції мають офіційно попросити про допомогу. За словами Папи, Мадуро йому листа вже написав.