Папа Римський може стати посередником у венесуельській кризі [ Редактировать ]
Ватикан може стати посередником у венесуельській кризі. Виступити миротворцем готовий Папа Римський Франциск. Про це він повідомив журналістів дорогою з Абу-Дабі до Рима.
Однак втручання Ватикану можливе лише за однієї умови: президент і лідер опозиції мають офіційно попросити про допомогу. За словами Папи, Мадуро йому листа вже написав.
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