Новий рік за Місячним календарем зустрічають у Перу. На вулицях китайська традиційна музика й танці. Головною окрасою свята стала хода в костюмах драконів, левів та свиней під гучний стукіт барабанів і гонгів. За давньою легендою, такий шум відлякає від домівок злих духів.

Свиня стане покровителькою тих, хто займається сільським господарством, а дракони та леви - захистять від лиха та принесуть удачу.

"Ми святкуємо Новий рік Свині. За допомогою наших танців ми приносимо людям звістку про настання нового витка часу. Зараз наші леви попросили у драконів дозволу розпочати свою нову подорож. І ті благословили кожен дім та кожну добру справу на удачу", - говорить Джордж Кесиріс, керівник гурту танцю дракона.