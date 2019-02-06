Перу зустріла Новий рік за місячним календарем [ Редактировать ]
Новий рік за Місячним календарем зустрічають у Перу. На вулицях китайська традиційна музика й танці. Головною окрасою свята стала хода в костюмах драконів, левів та свиней під гучний стукіт барабанів і гонгів. За давньою легендою, такий шум відлякає від домівок злих духів.
Свиня стане покровителькою тих, хто займається сільським господарством, а дракони та леви - захистять від лиха та принесуть удачу.
"Ми святкуємо Новий рік Свині. За допомогою наших танців ми приносимо людям звістку про настання нового витка часу. Зараз наші леви попросили у драконів дозволу розпочати свою нову подорож. І ті благословили кожен дім та кожну добру справу на удачу", - говорить Джордж Кесиріс, керівник гурту танцю дракона.
по теме
6 февраля: какой сегодня праздник
6 февраля - 37-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 328 дней
Приметы на 6 февраля: что категорически нельзя делать в день Ксении
6 февраля в старину в этот день назывался "Аксинья (Ксения)-полузимница" в честь святой блаженной Ксении Миласской (в миру Евсевии)
Выходные на Пасху: сколько будут отдыхать украинцы
В этом году Пасха в Украине практически совпала с еще одним праздником
5 февраля: какой сегодня праздник
5 февраля - 36-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 329 дней
Приметы на 5 февраля: что категорически нельзя делать
5 февраля православная церковь отмечает память священномученика Климента и мученика Агафангела