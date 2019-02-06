Дональд Трамп назвав пріоритети у політиці США [ Редактировать ]
Заклик до примирення. Дональд Трамп кілька годин тому закінчив виступ перед американським конгресом. Назвав пріоритети країни 2019, спробував примиритися з противниками і натякнув, що готовий до компромісів. За тим, як усе відбувалося, спостерігав у Вашингтоні Дмитро Анопченко.
Із шостої вечора у центрі Вашингтона страшенна тиснява - це силовики поступово обмежують рух вулицями, якими президент поїде з Білого дому до Капітолію. Офіцерів стягнули з усієї столиці, скрізь - сигнали поліцейських сирен, у Конгресовий квартал можна пройти тільки за запрошенням.
На вулиці тим часом збираються протестувальники. Торік учасників акції було близько сотні, зараз - максимум два десятки. Кажуть, коли Трамп проїжджатиме у Конгрес, намагатимуться до нього докричатися.
"У його стіні жодного сенсу немає! Є багато інших способів усе залагодити. А коли родини мігрантів розлучають - мені це розбиває серце".
"Президент Трамп порушує все, що є важливим для Америки. Демонструє свій характер - і це неправильно. Усе, що каже, як до людей ставиться, як міжнародну політику проводить - як на мене - все неправильно".
Розгорнули навіть літери із підсвіткою - Fraud - "пройдисвіт", але голова держави цього так і не побачив. 8 років Обама діставався на виступи цим шляхом, торік - Трамп проїжджав саме тут, але цього разу бачити протестувальників не схотів в останню хвилину маршрут його кортежу змінили, оминувши учасників протестів.
Якою буде промова Трампа - вся країна гадала. Очільник Білого дому вибрав середину. Почав із закликів до примирення.
"Ми маємо відкинути політику реваншу, спротиву та покарання - і скористатися співпрацею та компромісами".
Порушив теми, які викликали овацію в обох частинах зали і про права жінок, і про зниження вартості ліків у країні, і про боротьбу з дитячою лейкемією. Але дуже швидко перейшов до тем, які для нього - на першому місці. Багато говорив про протидію міграції.
"У минулому багато людей у цьому залі голосували за стіну, але справжня стіна так і не була зведена. Я її все-таки побудую".
Водночас Трамп готовий іти на поступки спорудити прикордонну стіну не вздовж усієї межі з Мексикою (як він хотів), а лише там, де вважатимуть за потрібне прикордонники. Так само - він каже про намір вивести війська із Сирії та Афганістану, але обіцяє не залишати ці країни наодинці.
"Ми зможемо зменшити нашу присутність - і сфокусуватися на протидії тероризму".
Серед інших важливих меседжів обіцянка порозумітись із КНДР та неочікувана заява - "якби не я, Америка давно воювала би з Північною Кореєю"; а також слова про вихід з "ракетного договору", з яких стало зрозуміло - його вже не врятувати, Трамп не вважає документ дієздатним і думатиме про нові угоди - не з Москвою, а із залученням Китаю та інших держав. Закликом єднатися президент США закінчив промову.
Він, як міг, намагався показати готовність до компромісів, якщо і не з демократами, із якими вже завтра може звично почати нове протистояння, то принаймні зі своїми виборцями, для яких це справді важливо.
по теме
Дональд Трамп залишає значну військову присутність в Іраку
Свою думку щодо розв'язання венесуельської кризи висловив і Дональд Трамп. І вона вельми радикальна. Втім, як і решта його ідей, які американський президент висловив в останньому інтерв'ю на телебаченні
Трамп не исключает введения войск в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп в программе Face the Nation на телеканале CBS, в воскресенье, 3 февраля, заявил, что считает возможным военное вмешательство США в охваченную кризисом Венесуэлу
"Команда гадюк": у США вийшла нова книга про Трампа
У Сполучених Штатах кілька днів тому вийшла в світ і відразу ж стала бестселером нова книга про Трампа. У ній про те, як насправді робиться американська політика, про слабкості і пристрасті президента, і про брудні секрети, які господар Білого дому волів би приховати
Трамп потерял "огромные деньги" за время президентства
Президент США Дональд Трамп заявил, что это его "крупнейшая потеря за все время"
Трамп отправил военных на границу с Мексикой
Военные будут противостоять попыткам вторжения нелегальных мигрантов в США