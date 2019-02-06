Заклик до примирення. Дональд Трамп кілька годин тому закінчив виступ перед американським конгресом. Назвав пріоритети країни 2019, спробував примиритися з противниками і натякнув, що готовий до компромісів. За тим, як усе відбувалося, спостерігав у Вашингтоні Дмитро Анопченко.

Із шостої вечора у центрі Вашингтона страшенна тиснява - це силовики поступово обмежують рух вулицями, якими президент поїде з Білого дому до Капітолію. Офіцерів стягнули з усієї столиці, скрізь - сигнали поліцейських сирен, у Конгресовий квартал можна пройти тільки за запрошенням.

На вулиці тим часом збираються протестувальники. Торік учасників акції було близько сотні, зараз - максимум два десятки. Кажуть, коли Трамп проїжджатиме у Конгрес, намагатимуться до нього докричатися.

"У його стіні жодного сенсу немає! Є багато інших способів усе залагодити. А коли родини мігрантів розлучають - мені це розбиває серце".

"Президент Трамп порушує все, що є важливим для Америки. Демонструє свій характер - і це неправильно. Усе, що каже, як до людей ставиться, як міжнародну політику проводить - як на мене - все неправильно".

Розгорнули навіть літери із підсвіткою - Fraud - "пройдисвіт", але голова держави цього так і не побачив. 8 років Обама діставався на виступи цим шляхом, торік - Трамп проїжджав саме тут, але цього разу бачити протестувальників не схотів в останню хвилину маршрут його кортежу змінили, оминувши учасників протестів.

Якою буде промова Трампа - вся країна гадала. Очільник Білого дому вибрав середину. Почав із закликів до примирення.

"Ми маємо відкинути політику реваншу, спротиву та покарання - і скористатися співпрацею та компромісами".

Порушив теми, які викликали овацію в обох частинах зали і про права жінок, і про зниження вартості ліків у країні, і про боротьбу з дитячою лейкемією. Але дуже швидко перейшов до тем, які для нього - на першому місці. Багато говорив про протидію міграції.

"У минулому багато людей у цьому залі голосували за стіну, але справжня стіна так і не була зведена. Я її все-таки побудую".

Водночас Трамп готовий іти на поступки спорудити прикордонну стіну не вздовж усієї межі з Мексикою (як він хотів), а лише там, де вважатимуть за потрібне прикордонники. Так само - він каже про намір вивести війська із Сирії та Афганістану, але обіцяє не залишати ці країни наодинці.

"Ми зможемо зменшити нашу присутність - і сфокусуватися на протидії тероризму".

Серед інших важливих меседжів обіцянка порозумітись із КНДР та неочікувана заява - "якби не я, Америка давно воювала би з Північною Кореєю"; а також слова про вихід з "ракетного договору", з яких стало зрозуміло - його вже не врятувати, Трамп не вважає документ дієздатним і думатиме про нові угоди - не з Москвою, а із залученням Китаю та інших держав. Закликом єднатися президент США закінчив промову.

Він, як міг, намагався показати готовність до компромісів, якщо і не з демократами, із якими вже завтра може звично почати нове протистояння, то принаймні зі своїми виборцями, для яких це справді важливо.