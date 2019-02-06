Украинка произвела фурор на популярном американском шоу (видео) [ Редактировать ]
Украинская художница Ксения Симонова произвела фурор на американском телевидении. 4 февраля мастер песочной анимации вышла в финал шоу "America’s Got Talent: Champions". Украинская художница восхитила судей и была удостоена Golden Buzzer (золотая кнопка), пишет "Апостроф".
Фото: соцсети
Как отмечает представительница Украины, всего в шоу принимают участие 50 талантов. В каждом эфире выбирали двоих лучших: одного - с помощью золотой кнопки, второго - методом закрытого зрительского голосования. Ксения представила четырехминутную песочную анимацию "Don’t Be Late".
Следующее выступление Симоновой состоится уже 11 февраля в финале шоу вместе с остальными девятью участниками. Результаты голосования станут известны 18 февраля.
Ранее украинки устроили фантастическое шоу на разрушенном мосту.
по теме
Умерла знаменитая актриса
За свою карьеру актриса сыграла более ста ролей в фильмах и телесериалах
Известный комик умер во время путешествия
На 33-м году жизни внезапно скончался американский комик, актер и сценарист
Экс-ведущей "Орла и решки" запретили въезд в Украину
Известную российскую телеведущую не пустили на территорию Украины
Известная советская актриса заставила дочь отказаться от новорожденного сына
Легендарная российская актриса променяла детей и внуков на бездомных кошек
Ариана Гранде снова опозорилась с татуировкой
Американская певица и актриса Ариана Гранде решила исправить ошибку в татуировке, которую высмеяли поклонники в соцсетях