Украинская художница Ксения Симонова произвела фурор на американском телевидении. 4 февраля мастер песочной анимации вышла в финал шоу "America’s Got Talent: Champions". Украинская художница восхитила судей и была удостоена Golden Buzzer (золотая кнопка), пишет "Апостроф".

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Как отмечает представительница Украины, всего в шоу принимают участие 50 талантов. В каждом эфире выбирали двоих лучших: одного - с помощью золотой кнопки, второго - методом закрытого зрительского голосования. Ксения представила четырехминутную песочную анимацию "Don’t Be Late".

Следующее выступление Симоновой состоится уже 11 февраля в финале шоу вместе с остальными девятью участниками. Результаты голосования станут известны 18 февраля.

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