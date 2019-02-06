Мир завидует экономике и армии США - Трамп [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп во время выступления с посланием к Конгрессу заявил, что мир завидует успехам Америки в военной и экономической сферах, сообщается на сайте Белого дома.
Он отметил, что за два последних года стремительного прогресса американской экономики, США завидует весь мир. Также Трамп отметил, что американские военные являются "самыми могущественными в мире".
"Мы развязали революцию в американской энергетике - США сейчас являются производителем нефти и природного газа номер один в мире", - отметил американский лидер.
Глава Белого дома убежден, что остановить развитие экономики его страны могут только "глупые войны, политика или бессмысленные партизанские расследования".
Ранее Трамп заявил, что США превзойдут Россию в гонке вооружений.
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