Смерть рэпера Децла: появилось посмертное музыкальное видео [ Редактировать ]
В интернете появилось посмертное музыкальное видео рэпера Кирилла Толмацкого (Децла). Новый клип был опубликован на официальном Youtube-канале исполнителя.
Децл выступил в роли композитора трека Inferno, который должен был стать частью саундтрека к новому фильму.
"Кирилл планировал сегодня открыть это экспериментальное видео, успев загрузить ранее тизер. Сначала по замыслу этот трек, как и вся пластинка μετεμψύχωσις (Метемпсихоз - Реинкарнация, то есть перевоплощение или переселение душ), должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь он выступил в роли композитора", - говорится в сообщении.
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