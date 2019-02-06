В интернете появилось посмертное музыкальное видео рэпера Кирилла Толмацкого (Децла). Новый клип был опубликован на официальном Youtube-канале исполнителя.

Децл выступил в роли композитора трека Inferno, который должен был стать частью саундтрека к новому фильму.

"Кирилл планировал сегодня открыть это экспериментальное видео, успев загрузить ранее тизер. Сначала по замыслу этот трек, как и вся пластинка μετεμψύχωσις (Метемпсихоз - Реинкарнация, то есть перевоплощение или переселение душ), должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь он выступил в роли композитора", - говорится в сообщении.

Ранее Алла Пугачева прокомментировала смерть Децла.