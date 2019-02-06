У Харкові почались дебати у справі про смертельну аварію [ Редактировать ]
Фінальні дебати у справі смертельної ДТП на вулиці Сумській стартують сьогодні в Київському райсуді Харкова. На попередньому засіданні - судді відхилили клопотання про відсторонення експертів, тому перешкод для наступної стадії процесу не лишилося. Дебати почнуться о 14.00, ймовірно, розтягнуться на кілька засідань.
Виступатимуть усі учасники процесу: представники обвинувачених і жертв, а також родичі загиблих. Нагадаю, 8 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської та провулка Мечникова - зіткнулися "Лексус" - Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло з перевищенням швидкості, та "Фольксваген" - Геннадія Дронова. Після зіткнення "Лексус" вилетів на тротуар і збив одинадцять пішоходів. П'ятеро - загинули на місці, ще одна людина - померла у лікарні.
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