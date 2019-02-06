Уряд не збирається зупиняти медичну реформу і підтримує очільницю МОЗ Уляну Супрун, - заявив прем'єр Володимир Гройсман на зустрічі з представниками компаній-членів Американської торговельної палати.

Голова Уряду зауважив: лише впродовж останніх років вдалося зламати систему, за якої громадяни не завжди мали змогу отримати якісні медичні послуги, а лікарі - гідну оплату праці. Серед інших пріоритетних завдань Уряду - спрощені правила ведення бізнесу в Україні, стратегія, яка приведе до енергетичної незалежності, та створення привабливого інвестиційного клімату.

"Ми будемо продовжувати реформу охорони здоров'я. І ні в кого немає сумніву, що ми будемо стояти твердо на позиції продовження реформи, підтримки Ульяни і підтримки всієї команди. Тому що вони якраз розчищають те, що було накопичено, той весь бруд в цій системі за десятиріччя нашої незалежної держави. Ми будемо впроваджувати зміни в енергетичному секторі - я про це вже сказав - ми будемо запускати фонд енергоефективності в цьому році", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.