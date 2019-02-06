Місто розташоване поблизу столиці і за останні роки фактично перетворилося на її передмістя

У райцентрі Вишгород на Київщині бракує сімейних лікарів. Місто розташоване поблизу столиці і за останні роки фактично перетворилося на її передмістя. Тож реальна кількість населення там чи не вдвічі більша за офіційні дані. Така, м'яко кажучи, неточність, зокрема і призвела до нестачі медиків. Відтак, останнім часом деякі вишгородці скаржаться на відмову лікарів підписувати декларації. У ситуації розбиралася Катерина Сривкова

Єдине місце у Вишгороді, де можна обрати сімейного лікаря і підписати декларацію - Центр первинної медико-санітарної допомоги. Однак, і там тепер - відмовляють. Місцеві висловлюють обурення у соцмережах. Кажуть, записатися на прийом останнім часом - украй тяжко.

"В городе Вышгороде официально у нас зарегистрировано 23 тысячи населения. 16 врачей, которые работают у нас, чисто теоретически абсолютно нормально. Но в связи с тем, что именно в Вышгороде проживает населения больше 50 тысяч, естественно, врачей не хватает", - говорить Оксана Морозова, головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Вишгородської районної ради.

Щоб медиків вистачило на всіх, їх має бути хоча б 27. Тетяна сімейний лікар. Більше вона вже не може набирати пацієнтів, адже не встигне їх оглядати.

"Для сімейного лікаря рекомендована кількість -1800. На сьогоднішній день в мене близько двох тисяч. Чим більше пацієнтів, тим менше уваги можна приділити йому. І це впливає на якість надання медичної допомоги", - говорить Тетяна Караванова, лікар загальної практики сімейної медицини Вишгородської амбулаторії.

Проте лікарі запевняють: медичною допомогою - забезпечують усіх.

"Медицинское обслуживание получают абсолютно все - подписана декларация, не подписана Тех людей, которые у нас по записи идут, их принимают, конечно. А есть те люди, которые не позаписывались, но пришли, могут говорить "нас не хотят принимать". Но это все неправ да, - говорить Оксана Морозова, головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Вишгородської районної ради.

Навіть якщо нових лікарів і знайдуть, для них немає робочих місць. У центрі жодного вільного кабінету. Ми звернулися до Департаменту охорони здоров'я. Там запевнили: проблеми знають, і над ними працюють. Майбутні кадри наразі вже закінчують інтернатуру. Забезпечити їм робочі місця - має місцева влада.

"Сім лікарів, які навчаються в інтернатурі і прийдуть працювати саме в Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Вишгорода. Ми будемо звертатися до Вишгородської районної державної адміністрації з тим, щоб вони працювали з забудовниками, і в новобудовах виділялися приміщення для облаштування амбулаторій загальної практики сімейної медицини", - говорить Олена Коваленко, керівник відділу з організації надання медичної допомоги населенню Департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації.

Проблему обіцяють вирішити протягом року. А поки що пацієнтам радять підписувати декларації з лікарями найближчих сіл Хотянівки та Нових Петрівців.