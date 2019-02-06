Уряду Ніколаса Мадуро не вдалося переказати венесуельські гроші до банків Уругваю. Операцію на понад мільярд доларів призупинив португальський Novo Banco. Про це повідомив член Національної асамблеї Венесуели - Карлос Папароні. Опозиційний парламент називає такі дії Мадуро - розкраданням державних грошей.

І більшість країн, які не визнають його президентом, перекривають венесуельському урядові фінансові потоки. Але у Буенос-Айресі - хоч офіційно Аргентина називає Мадуро нелегітимним - на його підтримку зібрали марш. Кілька сотень протестувальників вийшли до посольства США та вимагали не втручатись у внутрішні справи Венесуели.

"Ми вирішили прийти до посольства США і попросити, щоб вони поважали Венесуелу, попросити миру. Ми віримо, що у сучасному світі немає місця війні, це дуже небезпечно. І найкращий спосіб це висловити - влаштувати демонстрацію за участі представників політичних груп і соціального руху. Ми хочемо сказати: янкі, будь ласка, не втручайтеся, ми прагнемо миру", - говорить Карлос Бертола, протестувальник.