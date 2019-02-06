Понад 50 тисяч паломників зникли безвісти під час другого масового обмивання на фестивалі Кумбха Мела в Індії. Такі дані - наводить місцева влада.

На території, де відбувається свято, облаштовано десятки комп'ютеризованих таборів. Протягом доби туди звернулися тисячі людей, які загубили на фестивалі своїх близьких.

Більшість вдається розшукати досить швидко - допомагають спеціальні табло і гучномовці. Індуїсти вірять, що купання у священній річці Ганг очищає людину від гріхів.

А якщо зануритись у її води під час свята Кумбха Мела можна вийти з нескінченного кола перероджень.