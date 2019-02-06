В Індії зникли тисячі паломників [ Редактировать ]
Понад 50 тисяч паломників зникли безвісти під час другого масового обмивання на фестивалі Кумбха Мела в Індії. Такі дані - наводить місцева влада.
На території, де відбувається свято, облаштовано десятки комп'ютеризованих таборів. Протягом доби туди звернулися тисячі людей, які загубили на фестивалі своїх близьких.
Більшість вдається розшукати досить швидко - допомагають спеціальні табло і гучномовці. Індуїсти вірять, що купання у священній річці Ганг очищає людину від гріхів.
А якщо зануритись у її води під час свята Кумбха Мела можна вийти з нескінченного кола перероджень.
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