В Харькове, где неубранные с крыш сосульки падают на головы прохожим, повреждают газопроводы и проламывают балконные козырьки, жители решили взять дело в свои руки. Удачно сбить ледяные глыбы получается не у всех. Местная жительница во время этого занятия упала с балкона 5-го этажа, сообщают "Факты".

Пострадавшую отправили в больницу, где врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану губы, многочисленные ушибы, ссадины и перелом предплечья.

Инцидент случился днем 4 февраля. Женщина приблизительно 50-летнего возраста сейчас без сознания в реанимации. Расследуется дело о несчастном случае. Рядом с пострадавшей нашли металлический прут, которым, по всей видимости, харьковчанка пыталась избавиться от льда на крыше.

В зимний период гражданам Украины стоит быть более бдительными и осторожными, так как на крышах зданий образуются сосульки. Время от времени они падают на землю, а порой и на головы местным жителям. Ранее гигантская сосулька проломила череп школьнику.