Американские военные провели очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Трансляция велась на сайте Пентагона, сообщает "Корреспондент".

Пуск учебной ракеты без боезаряда был произведен с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии во вторник в 23:01 по времени Западного побережья США (09:01 среды по Киеву).

Напомним, минувшим летом ВВС США приняли решение прервать тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Как заявили тогда представители ВВС США, во время полета ракеты были выявлены проблемы, из-за которых на нее был отправлен сигнал о самоуничтожении. По данным военных, учебная ракета приближалась к заданной цели в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане, когда ее пришлось уничтожить. Второй запуск оказался успешным и состоялся в ноябре.

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