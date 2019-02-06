Обвал курса доллара: в НБУ дали пояснение [ Редактировать ]
Украинская гривна укрепляется благодаря притоку валюты в страну в результате продажи валюты населением, поступлений выручки от экспорта продукции украинских аграриев и металлургов, а также покупки нерезидентами гривневых государственных облигаций. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает УНИАН.
"Это и продажа населения - в день население продает по 10-15 млн. В предыдущие месяцы население больше покупало, а сейчас другая тенденция. Мы имеем довольно неплохие поступления экспортной выручки", - сказал Чурий, напоминая, что в прошлом году украинские аграрии получили рекордный урожай.
"Большие поступления от металлургических предприятий. В прошлом году многие из них были на реконструкции, которая в этом году завершилась, и многие предприятия работают на больших мощностях", - добавил Чурий.
Также он назвал одним из позитивных факторов для гривни поступления средств от нерезидентов в результате покупки ими гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ ).
"Поступления уже составляют приблизительно 300 млн долл. За последние 3-4 недели мы видим такую тенденцию. Она вызвана, прежде всего, жесткой монетарной политикой - у нас очень высокая ставка по гривне", - пояснил Чурий.
Он также сообщил, что в результате покупки нерезидентами гривневых ОВГЗ валюта поступает в резервы НБУ, а гривна - Министерству финансов. Прогнозировать возможный объем покупки нерезидентами украинских ОВГЗ в дальнейшем Чурий не стал.
Ранее мы писали о том, что Украина заняла 6 млрд гривен для бюджета.
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