В среду, 6 февраля, в Москве прошло прощание с Кириллом Толмацким, более известным, как Децл, передает replyua.net.

Во время церемонии прощания с музыкантом произошел неприятный инцидент. В один из моментов, микрофон взял неизвестный молодой человек, пообещавший "отомстить за Кирилла".

Кирилл, мы отомстим за тебя, кто это сделал, будет наказан. Все ответят за это.

Его речь перебил отец рэпера Александр Толмацкий.



"Мне бы не хотелось слышать эти речи на похоронах, выйдете из зала. Не надо провокаций и дурацких речей, как случилось, так случилось. Сделайте лучше что-то доброе", - обратился он к парню.

Похоронная процессия состоялась в ритуальном зале Центральной клинической больницы города Москва. В последний путь рэпера пришли провести сотни поклонников, родственники и друзья. По завершении церемонии Децла похоронили на Пятницком кладбище.

Ранее стали известны предварительные результаты экспертизы по факту смерти российского рэпера Кирилла Толмацкого.