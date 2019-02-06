В українському парламенті зареєстрували проект постанови щодо звернення Верховної ради до Парламентської асамблеї НАТО та національних парламентів держав-членів із закликом невідкладно ініціювати зобов'язуючу процедуру отримання Україною членства у Північноатлантичному альянсі.

Це вкрай важливо, зокрема, зазначається в документі, на тлі зростаючої загрози від Росії, як для європейської, так і для глобальної безпеки.

Нагадаємо, завтра Верховна Рада розгляне зміни до Конституції щодо стратегічного курсу України на повноправне членство у ЄС та НАТО.