В Черноморске Одесской области жители города жалуются на то, что из кранов течет голубая вода. Об этом они пишут в социальных сетях. Необычный случай произошел на улице Виталия Шума, пишет сайт города.

Как рассказали в КП "Черноморскводоканал", этому обстоятельству можно найти два объяснения. Первое из них - на доме ведутся опрессовочные работы. То есть слесари добавляют специальную окрашивающую жидкость для выявления утечек. Затем недостаточно хорошо промывают систему и после подключения из-под крана можно наблюдать такой эффект.

Есть также второй вариант: дезинфекция воды в сливных бачках. Кстати, окрашивать воду могут и химические средства стиральной или посудомоечной машин, если их неправильно подсоединить к водопроводу.

Для того, чтобы защититься от подобного недоразумения, специалисты рекомендуют монтировать на стояке водовода при вводе в квартиру невозвратные клапаны или не устанавливать бочки с подводом воды снизу.

"Подобная ситуация официально не зарегистрирована ни у одного абонента. Качество воды контролируется Государственным региональным лабораторным центром (бывшая санэпидстанция). Отклонений по ее качеству от норм ДСанПіН 2.2.4-171-10 нет", - подчеркнул главный инженер Черноморскводоканал Олег Прокофьев.

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