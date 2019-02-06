Вочевидь, на тлі "валютних послаблень" від Нацбанку, на міжбанку сьогодні вкотре здешевшав долар до 26 гривень 97 копійок.

Нижче 27 впав курс "зеленого" і в деяких обмінниках. Загалом же, більшість обмінників у столиці сьогодні продавали долар по 27 гривень 5 копійок.

У Нацбанку падіння курсу американської валюти пояснюють стабільними експортними надходженнями та активізацією іноземних інвесторів, які досить жваво вкладають кошти в українські державні цінні папери.