Курс валюти: в Україні подешевшали долари [ Редактировать ]
Вочевидь, на тлі "валютних послаблень" від Нацбанку, на міжбанку сьогодні вкотре здешевшав долар до 26 гривень 97 копійок.
Нижче 27 впав курс "зеленого" і в деяких обмінниках. Загалом же, більшість обмінників у столиці сьогодні продавали долар по 27 гривень 5 копійок.
У Нацбанку падіння курсу американської валюти пояснюють стабільними експортними надходженнями та активізацією іноземних інвесторів, які досить жваво вкладають кошти в українські державні цінні папери.
по теме
Курс валют в Украине на 6 февраля
Национальный банк Украины на 6 февраля 2019 года укрепил курс гривны
Курс валют в Украине на 5 февраля: НБУ укрепил гривну
Национальный банк Украины на 5 февраля 2019 года укрепил курс гривны
Курс валют в Украине на 29 января
Национальный банк Украины на вторник, 29 января 2019 года, укрепил курс гривны
Курс валют в Украине на 28 января: чего ждать в начале недели
Национальный банк Украины на 28 января 2019 года ослабил курс гривны
Курс валют в Украине на 17 января
Национальный банк Украины на 17 января 2019 года повысил курс гривны