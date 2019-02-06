Виступ, який зірвав овації: Дональд Трамп оприлюднив плани на 2019 рік [ Редактировать ]
Виступ, який зірвав овації. Президент США озвучив пріоритети країни на 2019 рік, плани щодо мігрантів, нової ракетної програми та виведення військ з Афганістану під час своєї щорічної доповіді в Конгресі. За тим, як все відбувалося всередині Капітолію і навколо нього - стежив Дмитро Анопченко.
Якою буде промова Трампа - вся країна гадала. Одні вважали, що варто чекати спроби примиритися із противниками - надто вже багато пристрастей через недавній шатдаун, до якого призвела нездатність домовлятися. Інші припускали, що президент, - навпаки - буде жорстким, та ледь не про запровадження надзвичайного стану на кордоні повідомить… Вочевидь, серед чернеток промови були обидва варіанти, але Трамп вибрав середину - почав із закликів до примирення, порушив теми, які викликали овацію в обох частинах зали. І вже потім перейшов до питання, яке для нього на першому місці - протидії міграції:
"У минулому багато людей в цьому залі голосували за стіну. Але справжня стіна так і не була побудована. Я її таки зведу!", - заявив Дональд Трамп, президент США.
Зміни військової політики, коли він таки виведе війська із Сирії та Афганістану, сказавши - "Час для цього настав":
"Наші підрозділи воюють на Близькому Сході майже 19 років. В Афганістані та Іраку 7 тисяч героїв поклали свої життя. Великі нації не ведуть нескінченні війни!", - наголосив Дональд Трамп, президент США.
Трамп обіцяє повністю перебудувати армію і робить одну із найважливіших заяв - щодо старту нової ракетної програми Америки.
СНХ Трамп State of the Union 57:20 - ПЕРЕКЛАД
"США розробляють найсучаснішу систему протиракетної оборони. Десять років тому ми уклали Угоду з Росією, - за якою домовилися зменшувати наші ракетні потенціали. Ми виконували все до останньої літери - Росія ж постійно порушувала умови. Ось чому я оголошую про вихід із Договору РСМД. У нас уже не було вибору. Тепер, ймовірно, зможемо обговорити нові угоди - додамо Китай та інші країни ", - підкреслив Дональд Трамп, президент США.
Закликом до єднання Дональд Трамп закінчив промову. Він як міг намагався показати готовність йти на компроміси - якщо і не демократам, із якими вже завтра може звично почати нове протистояння, то хоча б - своїм власним виборцям, для яких це дійсно важливо.
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