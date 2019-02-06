На Тернопільщині шахрайка видурила у довірливих людей майже вісімсот тисяч гривень.

39-річна киянка представлялась екстрасенсом, своїх клієнтів шукала через оголошення в обласних виданнях. Пропонувала послуги зцілення, зняття наврочення, обіцяла вирішити всі сімейні проблеми.

Свої сеанси зловмисниця проводила в орендованій квартирі. У такий спосіб їй вдалося обманути десятки людей та видурити немалі гроші.

Одна з клієнток заплатила псевдоцілительці майже 10 тисяч доларів за сеанси. Загалом же аферистка виманила у людей 750 тисяч гривень.

"В друкованих видання Тернопільської області вказана жінка розміщувала оголошення про те, що вона є фіналісткою битви екстрасенсів, надає послуги, які пов'язані з екстрасенсорними здібностями. Вказувала свій мобільний телефон, за допомогою якого, потерпілі зв'язувалися з нею", - повідомив Мирон Шеремета, т.в.о. заступника начальника відділення слідчого відділу Тернопільського відділу поліції.

"Під заставу. А потім вона над тими грошима "помолилася" і помолилася разом з грішми. Був на нервах. А то вже включила в голову хто зна що, то так і не зрозумієш. Пройшло два місяці. Я подзвонив до неї, кажу: що з тими грішми, бо мені треба віддати гроші, виключився телефон", - розповів потерпілий.