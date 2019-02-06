Павелко проиграл суд в Швейцарии по иску к журналу L'Illustré – СМИ [ Редактировать ]
Суд Лозанны (Швейцария) отказал народному депутату от Блока Петра Порошенко и президенту Федерации футбола Украины Андрею Павелко в его требовании удалить с сайта издания L'Illustré материалы журналиста Арно Беда о коррупции в ФФУ. Об этом L'Illustré сообщило 6 февраля на своем сайте в статье с заголовком "Нашему журналисту угрожают смертью", пишет m.gordonua.com
ФФУ подала в суд на Беда и L'Illustré после публикации материалов о причастности Павелко к офшору в ОАЭ, с помощью которого он, по данным автора, отмыл несколько миллионов долларов кредита УЕФА.
В L'Illustré заявили, что после публикаций статей о Павелко Беда "неоднократно подвергался угрозам и запугиваниям".
"Недопустимо, чтобы одному из наших журналистов угрожали смертью и он стал жертвой крайне опасной кампании, развернутой против него Павелко", - подчеркнуло издание.
L'Illustré приводит слова самого Беда об угрозах ему со стороны президента ФФУ.
"7 ноября 2018 года, в 3.33 ночи, когда я работал в своем офисе, мне позвонили на мобильный с украинского номера. Многочисленно повторенное мной требование представиться было проигнорировано. Вместо этого некто по-английски решительно сказал мне не вмешиваться в дела, не касающиеся меня, после чего добавил, что знает, где я нахожусь, и пообещал "позаботиться" обо мне", - заявил Беда.
Источники в Украине "заверили, что этот номер соответствует ноутбуку Павелко", добавил журналист.
"Теперь я боюсь за свою жизнь, особенно после подготовки новой статьи по делу о коррупции президента ФФУ", – сказал он.
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