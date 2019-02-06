Мужчина по имени Аму Хаджи не мылся в течение 60 лет и попал в Книгу рекордов Гиннеса по антидостижениям. За это время он не то что ни разу не сходил в душ или баню, но и вообще не приближался к воде, передает Znaj.ua.

Любопытно, что его имя переводится с фарси как: "человек, который ничего не собирается менять в своем счастливом бытие".

На окраине деревни стоит его дом, в котором всего три с половиной стены. В жарком климате большего и не нужно.

Большую часть времени Аму Хаджи проводит у своего дома-развалюхи, где мирно греется на солнце и продолжает обрастать грязью.

Спит Аму в вырытой в земле яме, напоминающей могильную, местные жители даже обложили ее для него кирпичами.

Принципиально отказавшись от мытья, за годы он превратился в подобие мифического обитателя подземелья: его кожа, покрытая толстым слоем грязи и пластами отшелушенного эпидермиса, и по цвету, и по текстуре напоминает сморщенный покров слона.

Аму Хаджи уже 80 лет. Мыться он перестал в 20, по какой причине говорить съемочной группе мужчина отказывается.

"Люди несколько раз предлагали мне помыться в их домах, но, к счастью, всегда мне удавалось сбежать", - поделился Аму Хаджи своей радостью.

Свои дни Аму проводит одинаково. Набивает толстую стальную трубу табаком, раскуривает и садится разглядывать прохожих.

Чудаковатый старик жутко обижается, когда жители деревни или любопытные туристы приносят ему в дар свежие магазинные продукты, потому что предпочитает лакомиться деликатесами собственного производства.

Чаще всего в этом качестве выступают поджаренные на костре подгнившие тушки дохлых дикобразов или других обитающих в этой местности животных. К слову, чтобы избежать обезвоживания старик в день выпивает до 5 литров мутной жидкости из грязных водоемов, луж и т.д.

Его главное сокровище - эта металлическая водопроводная труба, из которой он курит навоз, видимо в рацион местных животных входит определенная трава, которую можно курить.

Однако, Аму никогда не отказывается от сигарет, которые курит целыми пучками.

Другим сокровищем старика является засаленное автомобильное зеркало заднего вида, смотрясь в которое он решает, не настала ли пора привести себя в порядок.

Под этим действом подразумевается снятие с лохмотьев одежды крупных кусков грязи, а также парикмахерские процедуры - Аму попросту поджигает все лишнее.

Иранец носит ту одежду, которую приносят жители соседней деревни, а в морозные зимние месяцы даже надевает шлем.

Можно подумать, что Аму несчастен, но это далеко не так. Не имея ничего Аму безмерно счастлив жить своей жизнью, в которой он ни от кого не зависим, и от него ничего не зависит.

К слову, у Аму Хадж есть конкуренты на звание самого грязного человека в мире. В Индии мужчина Кайлаш Сингх не прикасался к воде и мылу на протяжении 40 лет, и хотя ему еще далеко до побития рекорда иранца, но шансы есть.

Ранее мы писали о случае, когда мужчина четыре года прожил с зубочисткой в сердце.