Адвокат Сергей Перепелица, защищающий Геннадия Дронова, которого обвиняют в ДТП в центре Харькова, в результате которого погибли 6 человек, не добился отвода судьи Киевского районного суда города Виктора Попрасу, передает "Интерфакс-Украина".

"Заявление защитника обвиняемого Дронова адвоката Перепелицы об отводе судьи Киевского районного суда Харькова Попраса оставить без удовлетворения. Определение обжалованию не подлежит", - огласила решение судья Виктория Чередник.

До начала запланированных дебатов по делу адвокат Перепелица заявил отвод судье Попрасу, ссылаясь на его предвзятость и необъективность.

Попрас назвал заявление защитника необоснованным и просил рассматривать отвод без него.

Гособвинители, защита обвиняемой Елены Зайцевой и представитель потерпевших выступили против отвода Попраса. По их мнению, судья не нарушал принципы судопроизводства, и оснований для его отвода нет. Часть участников процесса высказали мнение, что адвокат демонстрирует неуважение к потерпевшим и затягивает процесс.

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