Морские пограничники во взаимодействии с катерами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и другими подразделениями ООС отработали учебные маневры в Азовском море по отражению вражеского нападения с моря, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Сообщается, что по легенде учений, судно-нарушитель, игнорируя запросы и законные требования корабля Морской охраны и катеров ВМС ВСУ, осуществляло опасные маневры на большой скорости и пыталось приблизиться к берегу для возможной высадки диверсионной группы.

В ходе учебной операции под руководством командующего объединенных сил Сергея Наева, совместными усилиями кораблей Морской охраны, катеров ВМС ВСУ, при поддержке артиллерии с берега и авиации судно-нарушитель остановлено и заблокировано в определенном районе, а высадка диверсионных групп не допущена.

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