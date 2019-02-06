Україна вимагає від Росії видати Віктора Януковича - Ірина Геращенко [ Редактировать ]
Не в перемовини грати, а відповісти за державну зраду, - порадила Януковичу Ірина Геращенко.
Так представник України в Тристоронній контактній групі прокоментувала його пропозицію про допомогу з обміном полонених.
На сторінці у Facebook вона написала: "Київ вимагає від Москви видати президента-втікача. А про звільнення бранців Україна домовлятиметься без посередництва засудженої особи".
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