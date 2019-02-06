Не в перемовини грати, а відповісти за державну зраду, - порадила Януковичу Ірина Геращенко.

Так представник України в Тристоронній контактній групі прокоментувала його пропозицію про допомогу з обміном полонених.

На сторінці у Facebook вона написала: "Київ вимагає від Москви видати президента-втікача. А про звільнення бранців Україна домовлятиметься без посередництва засудженої особи".