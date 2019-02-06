Поки український генпрокурор говорив про суворий вирок для Януковича, сам Янукович зібрав журналістів у Москві. Каже - цілком вільний і може пересуватися куди хоче. "Інтерпол" зняв його з розшуку. В прес-службі ГПУ поспішили пояснити: "Інтерпол" більше не займається втікачем, адже вважає справу - політичним переслідуванням".

Отже, про що розказав той, кому на батьківщині світить 13 років, - у нашому матеріалі.

Свою прес-конференцію він починає з того що нещодавно повернувся в Росію із закордонного лікування. Далі 16-хвилинна промова: мовляв, не винуватий ні в чому і весь набір звичайних для Януковича тез. Окремо - конкретна порада.

"Я скажу так. Нужно сделать все наоборот", - заявив Віктор Янукович, обвинувачений у державній зраді.

Після відповідей на запитання російських репортерів - нарешті слово бере український журналіст Роман Цимбалюк.

"Все, что вы сказали про войну и про вторжение в Крым - российское, и про церковь - это все тоже самое что говорит В.В.Путин. И вот, исходя из этого, у меня вопрос: Скажите - вы тут, случайно, не в плену? Вы на каких юридических основаниях находитесь на территории РФ?", - запитав Роман Цимбалюк, журналіст "УНІАН".

"Некорректный вопрос! Нормальный! Нормально! Коллеги! Коллеги, спокойно! Спокойно!"

"Я спокойно передвигаюсь по территории России. Более того, я не нахожусь ни в каких банках данных "Интерпола" - и могу выезжать в любую страну мира. Никаких проблем у меня нет", - стверджує Віктор Янукович, обвинувачений у державній зраді.

Втім, не дає спокою Януковичу останні дні його правління. Каже, що він "лох":

"Меня обманули, предали, или, как, говорят продвинутые украинские политики - меня кинули как лоха!", - заявив Віктор Янукович, обвинувачений у державній зраді.

Про майбутнє України - в нього окремі розмірковування:

"Здрасте, здрасте, здарсте, здрасте. Это Ростов сегодня - куда ни глянь, там украинцы. Почему бы не открыть участок - почему бы не проявить доброжелательность к людям - они волнуются", - говорить Віктор Янукович, обвинувачений у державній зраді.

Також Янукович раптово заявив що готовий сприяти обміну полонених у форматі всіх на всіх:

"Я готов, при необходимости, если это будет такая инициатива, с Украинской стороны - я готов, при необходимости, переговорить с президентом России", - заявив Віктор Янукович, обвинувачений у державній зраді.

Після цього Янукович ще раз повторив мантру про "невинен ні в чому" та розпрощався.