В среду, 6 февраля, подразделения сепаратистов с начала суток семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Три раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Бойцы ВСУ не пострадали, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг трижды обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм вблизи поселка Пески.

Кроме того, позиции украинских военных были обстреляны в районе населенного пункта Лебединское из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; а вблизи поселка Павлополь - из гранатометов.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" сепаратисты дважды обстреляли позиции из гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское, а также из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Вильный.

Также позиции в районе населенного пункта Пивденне были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств… Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - отметили в штабе.

Ранее мы писали о том, что на Донбассе сепаратисты девять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины