Смертельное ДТП с Зайцевой: суд вынес новое решение [ Редактировать ]
В среду, 6 февраля, суд продлил срок содержания под стражей обвиняемым в смертельном ДТП в Харькове Елене Зайцевой и Геннадию Дронову до 4 апреля, сообщает УНН.
В частности, указано, что прокуратура ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей обвиняемых еще на 60 суток без определения размера залога.
В свою очередь защита Зайцевой попросила отказать в удовлетворении ходатайства, а защита Дронова заявила, что ходатайство удовлетворению не подлежит. Дронов также попросил изменить ему меру пресечения на домашний арест с ношением электронного браслета.
В то же время суд принял решение удовлетворить ходатайство прокуратуры и продлил арест Зайцевой и Дронову до 4 апреля.
Отмечается, что после продления мер пресечения суд перешел к дебатам.
Ранее мы писали о том, что в деле Зайцевой появились новые детали.
по теме
Смертельное ДТП с Зайцевой: в деле появились новые детали
До начала запланированных дебатов по делу адвокат Перепелица заявил отвод судье Попрасу, ссылаясь на его предвзятость и необъективность
ДТП в Харькове: нарколог раскрыла детали осмотра Зайцевой после аварии
Врач-нарколог сделала шокирующее заявление во время судебного заседания
Смертельное ДТП с "Дизель шоу": кто виновен в смерти Марины Поплавской
Материалы дела направили в суд
Смертельное ДТП в Харькове: суд назначил дебаты
Судья пришел к выводу, что адвокат не предоставил доказательств в подтверждение обстоятельств, вызывающих обоснованное сомнение в объективности и беспристрастности судебных экспертов
ДТП в Донецкой области: погибли 5 человек
Под Донецком столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли люди