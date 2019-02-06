В среду, 6 февраля, суд продлил срок содержания под стражей обвиняемым в смертельном ДТП в Харькове Елене Зайцевой и Геннадию Дронову до 4 апреля, сообщает УНН.

В частности, указано, что прокуратура ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей обвиняемых еще на 60 суток без определения размера залога.

В свою очередь защита Зайцевой попросила отказать в удовлетворении ходатайства, а защита Дронова заявила, что ходатайство удовлетворению не подлежит. Дронов также попросил изменить ему меру пресечения на домашний арест с ношением электронного браслета.

В то же время суд принял решение удовлетворить ходатайство прокуратуры и продлил арест Зайцевой и Дронову до 4 апреля.

Отмечается, что после продления мер пресечения суд перешел к дебатам.

Ранее мы писали о том, что в деле Зайцевой появились новые детали.