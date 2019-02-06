Одна людина загинула, ще чотири отримали поранення внаслідок обвалу житлового будинку в Туреччині.

Інцидент стався у Стамбулі. На місці трагедії рятувальники розбирають руїни, під якими ще можуть бути люди. Що стало причиною обвалу - наразі невідомо. Свідки кажуть, що чули звук, схожий на вибух, після чого будівля зруйнувалася.