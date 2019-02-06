Уряд виділив 55 мільярдів на ремонт українських доріг - Володимир Гройсман [ Редактировать ]
55 мільярдів гривень на ремонт доріг в Україні - стільки цього року виділив Уряд. Планів багато - і щодо відновлення старого покриття, і щодо будівництва нових шляхів.
Що саме пропонують - знає Лариса Зубенко.
Із початком весни в Україні продовжать відновлення доріг, - анонсують в Уряді. Та попереджають: якщо за якість покриття на трасах державного значення відповідає центральна влада, то на місцях - справа за керівниками ОТГ.
"Є дві категорії доріг: ті, які відремонтував уряд Гройсмана і та категорія доріг, які ми маємо ще відремонтувати. Я знаю, що дороги в поганому стані, я знаю, що дороги, які ми відремонтували - в нормальному якісному стані, я знаю, що ми маємо масштабніші завдання на 2019 рік, я знаю, що 22 року ми відновимо повністю сполучення між всіма обласними центрами", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
Аби не витрачати державні кошти на ремонт неякісно покладеного асфальту - майже рік, як в Україні затвердили нові правила підписання договору із підрядником. Тепер усе дорожнє покриття має 5 років гарантії на середній поточний ремонт і 10 - на капітальний. Щоб із першим потеплінням на автострадах не було проблем, із цього понеділка в "Укравтодорі" планують почати перевірку.
"Двічі на рік ми проводимо масштабні перевірки якості та на завершення початку будівельного сезону, так і буде цього року. Нарешті починаємо закінчувати роками не завершений проект. Так, на дорозі М05 в Одеській області починаємо будівництво мості через Хаджибейський лиман, де роботи були "заморожені" у 2008 році. Цього року завершимо коридор М15 "Одеса - Рені", нарешті, вже з початку літа зможемо їхати новим коридором із Одеси до Рені, включаючи новий підхід до Рені", - зазначив Славомир Новак, в.о. голови державного агентства автомобільних доріг України.
Цього року в "Укравтодорі" також планують відновити дороги в Одеській, Київській, Чернігівській, Хмельницькій, Полтавській та Харківській областях. Загалом же в 2019 році мають намір витратити понад 55 мільярдів гривень на ремонт автошляхів.
"Вперше в історії України ми отримали грантове фінансування з боку Європейського Союзу. Не позику, не якийсь кредит, а гроші, які були вкладені, інвестовані, фактично, в Україну, в дорожнє господарство. І, безумовно, критичне питання, яке в нас залишається - це габаритно-ваговий контроль. І тут ми не лише будемо посилювати заходи. Але й ми будемо мати ситуацію самосвідомості бізнесу, тому що перевантажують фури не чиновники, а бізнесмени", - зазначив Володимир Омелян, міністр інфраструктури України.
Та не обійдеться й без "ямкових" ремонтів. У деяких регіонах ними обмежаться, поки не закінчать відновлення шляхів державного значення.
"Треба "Укравтодору" попрацювати із "Облавтодорами", щоб вони вчасно пломбували ями там, де вони є. Хоч, аби тимчасові пломби - ми це розуміємо, але цю роботу треба організувати, бо якщо вони сидять в регіонах і нічого не роблять - то люди, по праву, розуміють, що аби хоча б тимчасово зробити, до настання сезону потрібно було би", - підкреслив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
Тож сьогодні уряд ухвалив низку рішень щодо посилення політики відновлення доріг в Україні.
по теме
Монетизація субсидій: українці зможуть отримати державну допомогу грошима - Петро Порошенко
Петро Порошенко закликав Уряд якнайшвидше розпочати процес монетизації субсидій
Економічний розвиток Приазов'я: Володимир Гройсман оприлюднив урядову програму
Підтримати громадян українського Приазов'я і сприяти економічному розвитку регіону, що постраждав від російської агресії - це пріоритет для Уряду, - наголосив прем'єр-міністр
Курс валюти: в Україні подешевшали долари
На тлі "валютних послаблень" від Нацбанку, на міжбанку сьогодні здешевшав долар
Купити валюту онлайн: у НБУ ввели нові правила
У дію вступають нові валютні правила НБУ, які передбачають понад два десятки фінансових послаблень
Курс валют в Украине на 6 февраля
Национальный банк Украины на 6 февраля 2019 года укрепил курс гривны