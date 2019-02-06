55 мільярдів гривень на ремонт доріг в Україні - стільки цього року виділив Уряд. Планів багато - і щодо відновлення старого покриття, і щодо будівництва нових шляхів.

Що саме пропонують - знає Лариса Зубенко.

Із початком весни в Україні продовжать відновлення доріг, - анонсують в Уряді. Та попереджають: якщо за якість покриття на трасах державного значення відповідає центральна влада, то на місцях - справа за керівниками ОТГ.

"Є дві категорії доріг: ті, які відремонтував уряд Гройсмана і та категорія доріг, які ми маємо ще відремонтувати. Я знаю, що дороги в поганому стані, я знаю, що дороги, які ми відремонтували - в нормальному якісному стані, я знаю, що ми маємо масштабніші завдання на 2019 рік, я знаю, що 22 року ми відновимо повністю сполучення між всіма обласними центрами", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Аби не витрачати державні кошти на ремонт неякісно покладеного асфальту - майже рік, як в Україні затвердили нові правила підписання договору із підрядником. Тепер усе дорожнє покриття має 5 років гарантії на середній поточний ремонт і 10 - на капітальний. Щоб із першим потеплінням на автострадах не було проблем, із цього понеділка в "Укравтодорі" планують почати перевірку.

"Двічі на рік ми проводимо масштабні перевірки якості та на завершення початку будівельного сезону, так і буде цього року. Нарешті починаємо закінчувати роками не завершений проект. Так, на дорозі М05 в Одеській області починаємо будівництво мості через Хаджибейський лиман, де роботи були "заморожені" у 2008 році. Цього року завершимо коридор М15 "Одеса - Рені", нарешті, вже з початку літа зможемо їхати новим коридором із Одеси до Рені, включаючи новий підхід до Рені", - зазначив Славомир Новак, в.о. голови державного агентства автомобільних доріг України.

Цього року в "Укравтодорі" також планують відновити дороги в Одеській, Київській, Чернігівській, Хмельницькій, Полтавській та Харківській областях. Загалом же в 2019 році мають намір витратити понад 55 мільярдів гривень на ремонт автошляхів.

"Вперше в історії України ми отримали грантове фінансування з боку Європейського Союзу. Не позику, не якийсь кредит, а гроші, які були вкладені, інвестовані, фактично, в Україну, в дорожнє господарство. І, безумовно, критичне питання, яке в нас залишається - це габаритно-ваговий контроль. І тут ми не лише будемо посилювати заходи. Але й ми будемо мати ситуацію самосвідомості бізнесу, тому що перевантажують фури не чиновники, а бізнесмени", - зазначив Володимир Омелян, міністр інфраструктури України.

Та не обійдеться й без "ямкових" ремонтів. У деяких регіонах ними обмежаться, поки не закінчать відновлення шляхів державного значення.

"Треба "Укравтодору" попрацювати із "Облавтодорами", щоб вони вчасно пломбували ями там, де вони є. Хоч, аби тимчасові пломби - ми це розуміємо, але цю роботу треба організувати, бо якщо вони сидять в регіонах і нічого не роблять - то люди, по праву, розуміють, що аби хоча б тимчасово зробити, до настання сезону потрібно було би", - підкреслив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Тож сьогодні уряд ухвалив низку рішень щодо посилення політики відновлення доріг в Україні.